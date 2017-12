Dallas derrota Celtics na NBA A equipe do Dallas Mavericks confirmou a excelente campanha que faz na NBA no jogo disputado na noite desta sexta-feira na cidade de Boston. Derrotou o Boston Celtics por 108 a 82, e atingiu a marca de 50 vitórias em 72 partidas disputadas na atual temporada. Além deste recorde na história do clube, o Dallas é a equipe que no momento tem a melhor campanha em jogos realizados fora de casa, 23 vitórias e 12 derrotas. Já classificado para os playoffs, os Mavericks ocupam a vice-liderança da Conferência Oeste. Os Celtics, apesar da derrota, também estão muito perto de garantir uma vaga, pois ocupam a terceira colocação da Conferência Leste. Confira os demais resultados da noite: Washington Wizards 107 x 98 Milwaukee Bucks New York Knicks 77 x 98 Minnesota Timberwolves Miami Heat 92 x 80 Atlanta Hawks Detroit Pistons 110 x 103 Golden State Warriors Seattle SuperSonics 79 x 76 San Antonio Spurs Orlando Magic 114 x 106 Indiana Pacers Charlotte Hornets 87 x 92 Sacramento Kings Phoenix Suns 94 x 96 Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers 91 x 79 Portland TrailBlazers