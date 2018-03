Dallas derrota Sacramento por 112 a 93 O Dallas Mavericks está a uma vitória das finais da Conferência Oeste da NBA, ao vencer, nesta terça-feira à noite, o Sacramento Kings, por 112 a 93 (54 a 61), fazendo 3 a 2 na disputa dos playoffs semifinais. O sexto jogo será nesta quinta-feira, em Sacramento. O alemão Dirk Nowitzki, com 16 pontos, 15 rebotes e nove assistências, foi o destaque da partida. O cestinha, com 25 pontos, foi o armador Steve Nash. Ambos do Dallas. Pelo lado do Sacramento, o maior pontuador foi Doug Christie, com 21 pontos. NBA classificação calendário resultados