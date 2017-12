Dallas derrota Toronto na NBA O Dallas Mavericks venceu a partida desta segunda-feira contra o Toronto Raptors, na liga de basquete norte-americana, por 111 a 94. Para o técnico do Dallas, Don Nelson, foi uma noite especial: ele chegou à partida de número 3.000 na NBA (somando as atuações como jogador e treinador). Veja os resultados das demais partidas da noite: Minnesota Timberwolves 116 x 95 Boston Celtics Indiana Pacers 95 x 85 Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs 78 x 67 Memphis Grizzlies L.A. Clippers 109 x 80 New Orleans Hornets