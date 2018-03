Dallas é o último classificado na NBA O Dallas Mavericks espantou a zebra e conseguiu a última vaga nas semifinais de conferência da NBA. A equipe, que chegou a abrir 3 a 0 na série melhor-de-sete partidas, deixou o Portland Trail Blazers empatar em 3 a 3, mas, neste domingo, finalmente fez 4 a 3 e fechou o duelo. Agora, os Mavs irão enfrentar o Sacramento Kings na disputa por uma vaga na final da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquete. Dono da melhor campanha da temporada regular, ao lado do San Antonio Spurs, o Dallas tomou um grande susto do Portland, mas conseguiu levar a melhor na decisiva partida. Jogando em casa, os Mavericks ganharam por 107 a 95 graças à boa atuação do alemão Dirk Nowitzki, que marcou 31 pontos e pegou 11 rebotes. Com isso, já estão definidos todos os confrontos da próxima rodada dos playoffs da NBA. Além de Dallas x Sacramento, a Conferência Oeste terá San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers. Do lado Leste, haverá Philadelphia 76?ers x Detroit Pistons e New Jersey Nets x Boston Celtics.