Dallas e San Antonio vencem na NBA O Dallas Mavericks venceu na noite deste sábado o Memphis Grizzlies por 111 a 100 e continua na liderança da Divisão do Meio-Oeste, empatado com o San Antonio com 48 vitórias e 21 derrotas. Os Spurs também ganharam nesta rodada da NBA, ao marcarem 89 a 79 sobre o Miami Heat. Outros resultados da rodada da NBA: Atlanta Hawks 112 x 96 Chicago Bulls Portland Trail Blazers 108 x 99 Minnesota Timberwolves Utah Jazz 112 x 103 Golden State Warriors Phoenix Suns 97 x 94 LA Clippers Denver Nuggets 88 x 85 Seattle SuperSonics