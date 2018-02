Dallas Mavericks conquista a 15.ª vitória consecutiva na NBA O Dallas Mavericks continua com sua ótima campanha na NBA. Na noite de sábado, a equipe derrotou o Orlando Magic, em casa, por 103 a 98. Foi a 15.ª vitória consecutiva do time, que foi liderado pelo armador Jason Terry - ele conseguiu 29 pontos e 15 assistências na partida. De quebra, este foi o 50.º triunfo do Dallas em 59 jogos. O time entrou para a história ao se tornar a equipe que mais rápido chegou à qüinquagésima vitória na NBA - o Dallas não perde uma partida desde 7 de dezembro do ano passado, quando caiu ante o Detroit Pistons. Pelo lado do Orlando, o pivô Dwight Howard obteve 25 pontos e 10 rebotes, enquanto o ala turco Hedo Turkoglu e o armador Jameer Nelson marcaram 19 e 17 pontos, respectivamente. O Magic perdeu sete das últimas oito partidas. Varejão se destaca O Cleveland Cavaliers venceu o Toronto Raptors, por 120 a 97, com boa atuação do brasileiro Anderson Varejão, que fez 14 pontos e pegou 11 rebotes. Nos 27 minutos em quadra, o ala acertou quatro de sete arremessos e seis de sete lances livres. Mas quem deu show foi novamente o ala Lebron James, que marcou 35 pontos e registrou a terceira partida consecutiva com 30 - uma média de 33,6 nos últimos sete jogos. Ele ainda conseguiu seis assistências e cinco rebotes. Resultados deste sábado New Jersey Nets 88 x 96 Boston Celtics Atlanta Hawks 100 x 104 New York Knicks Memphis Grizzlies 89 x 92 Detroit Pistons Houston Rockets 74 x 97 San Antonio Spurs Portland Trail Blazers 96 x 104 Sacramento Kings Los Angeles Clippers 87 x 64 Indiana Pacers