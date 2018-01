Dallas Mavericks e L.A. Clippers perto da próxima fase O Los Angeles Clippers está a um passo de conseguir sua primeira vitória em uma série de playoffs em 30 anos, ao vencer por 100 a 86 o Denver Nuggets, no Colorado. Corey Maggette fez 19 pontos, enquanto Elton Brand anotou outros 11 e 10 rebotes. Com a vitória, o Clippers abriu 3 a 1 na série e fica a uma vitória da próxima fase, fato que não consegue desde 1976, quando a franquia era conhecida como Buffalo Braves. O Memphis Grizzlies melhorou em relação aos jogos anteriores, mas voltou a perder, desta vez em casa. O alemão Dirk Nowitzki anotou 36 pontos para o Mavericks e garantiu a vitória por 94 a 89 para o time de Dallas, que abriu 3 a 0 na série. A partida só foi decidida na prorrogação - o quarto jogo acontece nesta segunda-feira, em Memphis. Também no sábado, com grande atuação de Michael Redd, que fez 40 pontos, e T.J. Ford, com 15 assistências, o Milwaukee Bucks derrotou o Pistons por 124 a 104, em Milwaukee. Apesar da vitória, o Detroit ainda lidera a série por 2 a 1. O New Jersey Nets venceu o Indiana Pacers por 97 a 88. Com a vitória, o Nets empatou a série em 2 a 2. O próximo jogo está marcado para a terça-feira, em Nova Jersey.