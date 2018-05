Dallas Mavericks surpreende, triunfa em San Antonio e faz 1 a 1

SAN ANTONIO - A segunda rodada dos playoffs da NBA chegou ao fim nesta quarta-feira e a pós-temporada, até agora, é marcada pelo equilíbrio. Prova disso foi que o Dallas Mavericks, que sofreu para se classificar na Conferência Oeste, ganhou do San Antonio Spurs, melhor time da temporada regular, na casa do rival, por 113 a 92, e empatou a série.

Desta forma, dos oito confrontos, cinco estão empatados em 1 a 1. Dos três que têm um time com duas vitórias, em dois quem está na frente é a equipe que jogou como visitante. Vale lembrar que, nos playoffs da NBA, os dois primeiros jogos acontecem na casa do time de melhor campanha. Só o Miami ganhou as duas que fez em casa.

Pelo que o Spurs fez na temporada regular, seria difícil pensar numa vitória do Mavericks, ainda mais no AT&T Center. Além disso, eram 10 vitórias seguidas do time do time de San Antonio sobre o rival. Com base na defesa forte, o Dallas obrigou 24 turnovers (ataques que terminam sem arremesso) do San Antonio, um recorde para o Spurs na temporada. No ataque, Monta Ellis fez 21 pontos Shawn Marion outros 20.

No time da casa, Manu Ginobili anotou 27 pontos e terminou como cestinha do Spurs. Tiago Splitter não fez muito, com seis pontos e cinco rebotes, enquanto Tim Duncan anotou 11 pontos e colheu sete rebotes. Agora, a revanche fica marcada para sábado.

Em Miami não houve espaço para zebras porque Dwyane Wade não deixou. Faltando quatro segundos para o fim do jogo, ele roubou uma bola na defesa e impediu que o Charlotte Bobcats fizesse a cesta de empate, garantindo, depois, na linha do lance livre, a vitória do Heat por 101 a 97, fazendo 2 a 0 na série.

O melhor do jogo, porém, foi LeBron James, que anotou 32 pontos, deu oito assistências e pegou seis rebotes. A trinca formada por ele, Wade e Chris Bosh somou 67 dos 101 pontos da equipe, exatamente um terço. Os dois times voltam a se enfrentar no sábado.

Por fim, o Houston Rockets está fazendo tudo para entregar a série para o Portland Trailblazers. Jogando em casa, o time do Texas perdeu de 112 a 105 e viu o rival abrir 2 a 0 após duas partidas no Toyota Center. Na história da NBA, só três vezes um time conseguiu reverter uma desvantagem assim tendo que fazer três jogos na casa do rival.

O herói da vitória do time de Portland foi Lamarcus Aldridge, destaque desses playoffs, que somou 43 pontos e ainda pegou oito rebotes. Pelo Houston, Dwight Howard tentou fazer a diferença com 32 pontos e 14 rebotes. O terceiro jogo será na sexta.

Nesta quinta começam os jogos em novas sedes. O Atlanta Hawks recebe o Indiana Pacers, o Memphis Grizzlies encara o Oklahoma City Thunder em casa e o Los Angeles Clippers viaja para enfrentar o Golden State Warriors. As três séries estão em 1 a 1.