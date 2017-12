Dallas Mavericks vence e se aproxima mais do título da NBA O Dallas Mavericks venceu o Miami Heat, por 99 a 85, no segundo jogo da série melhor-de-sete das finais da NBA, na noite deste domingo, em Dallas, e abriu vantagem de 2 a 0 na luta pelo inédito título da liga. O ala alemão Dirk Nowitzki recuperou sua condição de líder indiscutível do Mavericks e comandou a vitória com 26 pontos, 16 rebotes, quatro assistências e dois tocos. O jogador acertou 8 dos 15 arremessos na quadra e 10 de 11 lances livres. Outros destaques do time de Dallas foram o ala reserva Jerry Stackhouse, com 19 pontos, o armador Jason Terry, com 16 pontos e nove assistências, o ala Josh Howard, com 15 pontos, e o pivô reserva Erik Dampier, com seis pontos, 13 rebotes e um toco. O pivô Shaquille O´Neal, do Heat, decepcionou e marcou apenas cinco pontos na partida, sua pior marca como profissional em um jogo da fase final. Em 27 minutos de jogo, O´Neal acertou somente dois de cinco arremessos de quadra e um de sete lances livres. O Heat foi ajudado pelo ala-armador Dwyane Wade, com 23 pontos, oito rebotes e três assistências, e pelo ala Antoine Walker, com 20 pontos, mas não conseguiu obter sua primeira vitória nas finais da NBA. As estatísticas não deixam nenhuma dúvida da superioridade do Mavericks. A equipe acertou 48,6% dos arremessos de quadra, 42,1% (8 de 19) dos arremessos de três pontos e 82,1% (23 de 28) dos lances livres. O Heat acertou 41,4% dos arremessos de quadra; 41,2% (7 de 17) dos de três pontos e 62,5% (20 de 32) dos lances livres. Apenas duas equipes conseguiram tirar a vantagem de 2 a 0 nas finais na história da NBA. A terceira partida da série acontece terça-feira, desta vez em Miami.