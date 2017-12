Dallas sofre para superar os Spurs nos playoffs da NBA Em uma partida muito equilibrada, o Dallas Mavericks superou o San Antonio Spurs por 104 a 103, na madrugada deste domingo (horário de Brasília), no ginásio American Airlines Center, em Dallas. O triunfo deixou a equipe do alemão Dirk Nowitzki à frente das semifinais da Conferência Oeste da NBA, com 2 a 1 na série melhor-de-sete partidas. Apesar da derrota, o cestinha da partida foi o pivô Tim Duncan, dos Spurs, com 35 pontos. Ele também conseguiu 12 rebotes. O armador Manu Ginóbili também se destacou ao anotar 24 pontos. O destaque dos Mavericks foi Nowitzki. Ele conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao converter 27 pontos e capturar 15 rebotes. O seu companheiro de equipe, o armador Devin Harris, marcou 24 pontos. Dallas Mavericks e San Antonio Spurs voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, novamente no ginásio American Airlines Center. Se vencer o jogo em casa, a equipe comandada pelo técnico Avery Johnson ficará a uma vitória da decisão da conferência.