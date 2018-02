Dallas vence confronto dos líderes O Dallas Mavericks precisou usar todo o seu arsenal para conseguir neste domingo a vitória sobre o Sacramento Kings por 129 a 123, em Sacramento (EUA). Os Mavericks, que têm a melhor campanha da temporada, teve em Steve Nash e Dirk Nowitzki seus principais marcadores. Nash marcou 27 pontos, entre eles uma cesta de três pontos que levou a partida para a prorrogação. Nowitzki fez 34 pontos e pegou 18 rebotes. Com o resultado, o Dallas conquista sua 50ª vitória e mantém a liderança tranqüila da Divisão do Meio-Oeste, com apenas 16 derrotas na temporada. A situação também é favorável para os Kings, que estão na ponta da Divisão do Pacífico, com 46 vitórias e 21 derrotas. Peja Stojakovic foi o cestinha dos Kings, com 30 pontos. As duas equipes estão a um passo de garantir a classificação para a fase decisiva da NBA. Knicks ? O jogador Allan Houston esteve impecável na vitória do New York Knicks sobre o Milwaukee Bucks por 120 a 111. Ele marcou 50 pontos e se igualou a Kobe Bryant, dos Lakers, que conseguiu fazer 50 ou mais pontos em duas partidas na mesma temporada. Há um mês, Houston fez 53 pontos contra os Lakers. Outros resultados deste domingo: Cleveland 122 x 95 Utah Philadelphia 92 x 87 New Jersey Minnesota 111 x 95 Portland Memphis 124 x 92 Atlanta San Antonio 108 x 97 Chicago Seattle 92 x 84 Denver Houston 85 x 75 Phoenix L.A. Clippers 111 x 110 Toronto