Dallas vence jogo histórico na NBA Dallas Mavericks e Sacramento Kings fizeram um jogo histórico na noite desta sexta-feira pela NBA, a liga de basquete profissional dos Estados Unidos. Não pela vitória por 101 a 97 dos Mavericks, que pela primeira vez em 13 anos alcançaram a marca de 50 vitórias numa temporada. Nem pelo Dallas ter interrompido uma seqüência de cinco vitórias seguidas da segunda melhor equipe da competição. A partida desta noite ficará marcada como a primeira transmitida inteiramente ao vivo pela internet. Apesar de algumas limitações, foi possível acompanhar a partida sem problemas e com uma boa qualidade, pelo site oficial da NBA. Além de poder escolher a narração da transmissão em três idiomas diferentes - inglês, espanhol e mandarim (chinês) - quem se conectou para assistir ao jogo, pode acompanhá-lo também através de uma câmara 360º graus instalada na lateral da quadra. Com este recurso, também ao vivo, mas com menos definição que a transmissão normal, era possível fazer um giro com o mouse e captar desde imagens dos jogadores em ação à movimentação de torcedores nas arquibancadas.