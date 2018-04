Dallas vence Knicks com 50 pontos de vantagem na NBA

O Dallas Mavericks conseguiu a maior vitória da história da franquia na NBA ao derrotar o New York Knicks, fora de casa, por 128 a 78. O massacre no Madison Square Garden foi praticamente definido no terceiro quarto da partida, vencido por 38 a 13 pelo Mavericks, que está na terceira colocação na Conferência Oeste.

Com sete jogadores fazendo ao menos dez pontos na partida, o Dallas teve como principais destaques Dirk Nowitzki e Jason Terry, ambos com 20 pontos. E Drew Gooden deixou a partida com um double-double, com 18 pontos e 15 rebotes. No Knicks, David Lee foi o principal destaque, com 14 rebotes e 11 pontos.

O astro Kobe Bryant falhou em momento decisivo e, assim, o Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Toronto Raptors por 106 a 105, fora de casa, na noite de domingo. Mesmo assim, a equipe californiana segue na liderança da Conferência Oeste da NBA, com 33 vitórias e 11 derrotas.

Kobe Bryant tentou uma cesta de três pontos no segundo final do jogo, mas fracassou na sua tentativa. Assim, os dois lances livres convertidos por Hedo Turkoglu a pouco mais de um segundo do final da partida foram decisivos para o triunfo do Toronto Raptors.

Apesar do erro, Kone Bryant teve atuação brilhante, com 27 pontos, 16 rebotes e nove assistências. No Toronto, os destaques foram Andrea Bargnani, com 22 pontos, e Chris Bosh, com 18 pontos e 13 rebotes.

Fora de casa, o Los Angeles Clippers derrotou o Washington Wizards por 92 a 78. Chris Kamam, com 20 pontos, e Marcus Camby, com 19 rebotes e 12 pontos, foram os destaques do triunfo. Os principais jogadores do Wizards foram Antawn Jamison, com 20 pontos e dez rebotes, e Brendan Haywood, com 18 pontos e 12 rebotes.

Confira os resultados dos jogos de domingo:

New York Knicks 78 x 128 Dallas Mavericks

Washington Wizards 78 x 92 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 106 x 105 Los Angeles Lakers

Confira os jogos desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Boston Celtics x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Orlando Magic

Houston Rockets x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

Denver Nuggets x Charlotte Bobcats

Utah Jazz x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x New Orleans Hornets