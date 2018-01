Dallas vence nona seguida e segue na liderança na NBA Contando com uma boa atuação do armador Jason Terry, o Dallas Mavericks conquistou a nona vitória consecutiva na temporada regular da NBA ao bater na madrugada deste domingo (horário de Brasília) o New Orleans Hornets por 94 a 80. O resultado mantém a equipe dirigida pelo treinador Avery Johnson no topo da Conferência Oeste. O resultado positivo deixou o Dallas na liderança com 23 vitórias e apenas sete derrotas. A segunda posição está com o San Antonio Spurs, seguido pelo Phoenix Suns, do armador brasileiro Leandrinho. Os Hornets ocupam a antepenúltima posição na tabela, com 12 triunfos e 18 tropeços. O destaque da partida no Ginásio American Airlines Center, em Dallas, foi Jason Terry, que terminou o confronto como cestinha ao anotar 25 pontos. O ala alemão Dirk Nowitzki também se destacou ao anotar 17 pontos, dois a mais que o seu companheiro Josh Howard. Pelo lado da equipe de New Orleans, o maior pontuador foi o ala Marc Jackson, com 22. Pela Conferência Leste, o Chicago Bulls manteve-se na vice-liderança ao derrotar o Cleveland Cavaliers, do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão, por 103 a 96, em casa, no Ginásio United Center. A ex-equipe da estrela Michael Jordan acumula agora 19 vitórias e 12 derrotas, ficando atrás apenas do Detroit Pistons na classificação. Apesar da derrota, o cestinha da partida foi o ala LeBron James, dos Cavs, que conseguiu 33 pontos. Varejão, que esteve em quadra por 11 minutos, anotou apenas dois pontos. Pelo lado dos Bulls, o melhor em quadra foi o ala-armador Luol Deng, com 32 pontos. O ala-pivô P.J. Brown registrou um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao marcar 13 pontos e capturar dez rebotes. Confira os resultados da rodada: Orlando Magic 97 x 68 Miami Heat Indiana Pacers 102 x 113 Charlotte Bobcats New Jersey Nets 100 x 92 Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies 110 x 104 Toronto Raptors Chicago Bulls 103 x 96 Cleveland Cavaliers Milwaukee Bucks 119 x 102 Washington Wizards Dallas Mavericks 94 x 80 New Orleans Hornets Utah Jazz 96 x 86 Portland Trail Blazers Sacramento Kings 119 x 96 Golden State Warriors