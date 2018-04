Dallas vence o lanterna Chicago Bulls O mexicano Eduardo Nájera vem se destacando em quase todos os jogos da equipe do Dallas Mavericks, que venceram nesta quarta-feira o Chicago Bulls por 107 a 97. A ausência do titular Michael Finley fez Nájera assumir a posição e mostrar que é um substituto a altura. Contra os Bulls, ele marcou 15 pontos. É a décima vitória consecutiva dos Dallas. Já o Chicago Bulls, que vinha de duas vitórias, chegou a sua 24. ª derrota e está em último lugar na Divisão Central. Além de fazer a pior campanha da temporada 2001/2002 da NBA. Outros resultados da rodada desta quarta-feira: Boston 110 x 97 Orlando; Cleveland 113 x 98 Golden State; New Jersey 92 x 74 Memphis; Minnesota 95 x 77 Milwaukee; San Antonio 97 x 85 Detroit; Philadelphia 102 x 81 Phoenix; Los Angeles Lakers 87 x 86 Denver; Sacramento 105 x 91 Los Angeles Clippers; Toronto 95 x 84 Portland