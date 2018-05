Dallas vence Philadelphia com cesta no final

O Dallas Mavericks contou com uma cesta no final para derrotar o Philadelphia 76ers por 104 a 102 na noite de segunda-feira. Restando 1,4 segundo para o final da partida, Jason Terry marcou a cesta decisiva, de dois pontos, definindo o triunfo de sua equipe.

O alemão Dirk Nowitzki marcou 28 pontos e foi o cestinha da partida e principal destaque do Dallas Mavericks, que também contou com boa atuação do veterano Jason Kidd, com 22 pontos e 11 assistências.

De volta ao Milwaukee Bucks depois de seis jogos de afastamento por conta de uma lesão, Andrew Bogut foi decisivo para a vitória por 99 a 97 sobre o Chicago Bulls. Ele foi o principal destaque do triunfo, com 22 pontos e 15 rebotes. Nos Bulls, destaque para Luol Deng, com 22 pontos e 14 rebotes, e Joakim Noah, com 17 rebotes e 16 pontos.

O Golden State Warriors derrotou o Indiana Pacers por 126 a 107. Monta Ellis foi o cestinha da partida ao anotar 45 pontos, na melhor atuação ofensiva da sua carreira.

Em casa, o Utah Jazz venceu o Memphis Grizzlies por 120 a 93, conseguindo o terceiro triunfo seguido da temporada. Carlos Boozer foi o destaque do triunfo, com 24 pontos, 15 rebotes e sete assistências.

NBA, resultados de 30/11:

Milwaukee Bucks 99 x 97 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 104 x 102 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 120 x 93 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 126 x 107 Indiana Pacers

NBA, jogos de 01/12:

Charlotte Bobcats x Boston Celtics

Toronto Raptors x Washington Wizards

New York Knicks x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Miami Heat

Los Angeles Lakers x New Orleans Hornets