Dallas vence Phoenix no duelo dos melhores times da NBA A partida entre os melhores times da NBA foi emocionante. Na noite desta quinta-feira, o Dallas Mavericks passou pelo Phoenix Suns, do brasileiro Leandrinho, por 101 a 99. A cesta da vitória só foi marcada no último segundo, pelo jogador alemão Dirk Nowitzki. Apesar da derrota, Leandrinho teve uma boa atuação pelo Phoenix. Ele marcou 14 pontos, deu cinco assistências e conseguiu dois rebotes. Tudo isso nos 30 minutos em que ficou em quadra. Quem se destacou pelo Dallas foi o armador Jason Terry, autor de 35 pontos. Essa foi a oitava vitória seguida do Dallas, que manteve a liderança da Divisão Sudoeste, agora com 22 triunfos e sete derrotas. Curiosamente, o Phoenix teve interrompido uma seqüência de oito resultados positivos fora de casa. Mesmo assim, o time continua na ponta da Divisão do Pacífico. Quem também deu show foi o astro norte-americano Allen Iverson, que marcou 44 pontos e levou o Denver Nuggets à vitória sobre o Seattle Supersonics, por 112 a 98. De quebra, o triunfo foi o de número 800 da carreira do técnico George Karl, um dos mais vitoriosos da história da NBA. O brasileiro Nenê não entrou em quadra pelo Denver. No outro duelo desta quinta, o San Antonio Spurs não teve problemas para derrotar o Utah Jazz, do ala brasileiro Baby, por 106 a 83, garantindo a vice-liderança da Divisão Sudoeste. O destaque dos Spurs foi o armador francês Tony Parker, com 33 pontos. Baby esteve em quadra por 15 minutos e marcou apenas quatro pontos para o Jazz.