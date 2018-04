Damiris exalta início do trabalho da seleção brasileira de basquete

SÃO PAULO - Um dos destaques da nova seleção brasileira feminina de basquete, que está sendo formada pelo recém-contratado técnico Luiz Augusto Zanon, a pivô Damiris exaltou o começo do trabalho, depois de um curto período de treinos e dois amistosos nos Estados Unidos. Nos jogos, o Brasil perdeu para o Atlanta Dream (97 a 47) e o Washington Mystics (71 a 56), ambas equipes da WNBA.

"Foi uma experiência maravilhosa, que nenhuma de nós nunca havia vivenciado. Foi possível ver a diferença na postura e na evolução do grupo de um jogo para o outro. O Zanon nos dá muita liberdade para jogar e se mostrar. Estamos muito contentes com a oportunidade de adquirir essa experiência, além de vivenciar o dia a dia de equipes de alto nível da WNBA", revelou Damiris.

Para esse começo de trabalho, Zanon montou uma seleção com média de 22,6 anos de idade e aproveitou os amistosos nos Estados Unidos justamente para dar experiência internacional às jogadoras. Nesta temporada, os principais compromissos do Brasil são o Campeonato Sul-Americano, de 23 a 27 de julho, na Argentina, e a Copa América, de 23 a 29 de setembro, no México.

"O clima do grupo está bastante tranquilo e gostoso. O Zanon nos cobra muito, mas também é paizão e fica bem depois da bronca. Ele nos passa muita confiança e incentiva a tentar sempre aquele a mais. Estou muito feliz e tenho a convicção de que a seleção vai deslanchar sob o comando dele", afirmou Damiris, que foi titular da seleção nos dois amistosos nos Estados Unidos.