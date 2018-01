Danila, 15 anos, a mais alta do basquete O nome dela é Danila Silveira de Mendonça Fabbri. Tem 15 anos, completados em 22 de agosto. Gosta do KLB, de Sandy e Júnior. Comida? Bife e lasanha. Não é muito de ?baladas?, prefere ficar em casa e ver bom filme na tevê. Ator? O Dado Dolabella (?porque é bonitinho?). Atriz? Cláudia Raia (?porque é grande?). Como? Porque é grande?! A explicação é que isso aproxima a atriz da menina fã. Danila tem 2 metros de altura. Era quase inevitável que jogasse basquete. É pivô da equipe infantil do BCN, onde aprende e assimila os fundamentos com rapidez, segundo a técnica Fernanda Amado Ferreira, que não esconde preocupação com o agito da imprensa em torno da menina. Mas Danila tem boa cabeça: ?Sei que a mídia me procura por causa do meu tamanho, não do meu jogo?. Leia mais no Estadão