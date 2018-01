De virada, Celtics supera Rockets com cesta de Al Horford no fim

No confronto entre duas das melhores equipes da temporada 2017/2018 da NBA, o Boston Celtics conseguiu uma improvável virada para superar o Houston Rockets por 99 a 98, em casa, pela rodada de quinta-feira, se consolidando na liderança da Conferência Leste com 29 vitórias em 39 partidas.

A 3s7 do fim do quarto período, Al Horford pontuou com um gancho e colocou o Celtics em vantagem pela primeira vez nas partida, de 99 a 98. Foi o suficiente para assegurar a vitória ao time de Boston, que chegou a estar em desvantagem de 26 pontos.

Kyrie Irving anotou 26 pontos e Jayson Tatum finalizou o duelo com 19 pelo Celtics. Marcus Smart sofreu duas faltas ofensivas de James Harden nos segundos finais, contribuindo para a incrível virada da sua equipe. Ele ainda marcou 13 pontos, assim como Terry Rozier.

Tatum pontuou com uma bandeja a sete segundos do fim para diminuir a vantagem do Rockets para 98 a 97. Smart, então, sofreu falta ofensiva de Harden, dando ao Celtics a oportunidade de vencer, algo que não foi desperdiçado após o time de Houston ter o jogo sob controle.

Harden fechou a partida com 34 pontos e dez assistências, enquanto Eric Gordon fez 24 pontos. O brasileiro Nenê terminou o duelo com dez pontos e quatro rebotes nos 19 minutos que atuou pelo Rockets. O time de Houston sofreu a quarta derrota consecutiva e ocupa o segundo lugar na Conferência Oeste.

Em noite de boa atuação coletiva, com todos os titulares marcando ao menos dez pontos, o San Antonio Spurs não teve problemas para bater o New York Knicks por 119 a 107, em casa. LaMarcus Aldridge marcou 25 pontos e Pau Gasol se destacou com 17 pontos, 11 rebotes e sete assistências.

Terceiro colocado no Oeste, o Spurs soma 17 triunfos em 19 jogos como mandante e embalou a terceira vitória consecutiva no campeonato, mesmo sem poder contar com Kawhi Leonard - Kyle Anderson, seu substituto, somou 16 pontos e oito rebotes. Tony Parker marcou 14 pontos, sendo dez no primeiro quarto. Michael Beasley foi o cestinha do Knicks com 23 pontos.

Após estar perdendo por diferença de 18 pontos no terceiro quarto, o Portland Trail Blazers superou o Philadelphia 76ers por 114 a 110, encerrando uma série de seis derrotas em casa. Shabazz Napier marcou 23 pontos, sendo 15 no último quarto, vencido pelo Blazers por 42 a 25. E CJ McCollum foi o cestinha da partida com 34 pontos. Joel Embiid fechou a noite com 29 pontos e nove rebotes, enquanto Dario Saric somou 25 pontos e nove rebotes pelo 76ers, que perdeu dez dos últimos 12 jogos.

Em outra virada na noite de quinta, o Milwaukee Bucks bateu o Minnesota Timberwolves por 102 a 96, em casa. Eric Bledsoe anotou 26 pontos e Giannis Antetokounmpo somou 22 para o Bucks, que chegou a estar perdendo por uma diferença de 20 pontos e encerrou uma sequência de cinco triunfos do Timberwolves, que teve Karl-Anthony Towns, com 22 pontos, e Andrew Wiggins, com 21, como principais destaques.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Orlando Magic encerrou uma série de nove derrotas ao bater o Detroit Pistons por 102 a 89.

