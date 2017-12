Decisão do Paulista começa domingo Começa neste domingo, às 15 horas, em Ourinhos, a decisão do título do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. A disputa, em melhor-de-cinco jogos, terá as equipes de Ourinhos e Americana. As duas próximas partidas estão marcadas para Americana: terça-feira, às 19h, e quarta-feira, às 20h30. Nas semifinais, também em melhor-de-cinco jogos, Ourinhos havia fechado três vitórias contra nenhuma do Corinthians/Santo André. Americana somou três vitórias, mas perdeu um jogo de São Caetano. Ourinhos, que conquistou o título em 1999, conta com a força da ala Janeth, de 33 anos, que disputa a WNBA pelo Houston Comets. Na equipe de Americana o destaque é Helen, também da seleção brasileira.