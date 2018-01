Decisão sobre Kobe deve sair amanhã O ala Kobe Bryant, dos Los Angeles Lakers, deve saber nesta quarta-feira se irá a julgamento pelo suposto estupro de uma garota de 19 anos. O juiz Frederick Gannett pretende ouvir as últimas testemunhas e decidir que fim terá o caso. Kobe Bryant teria violentado a garota no dia 30 de junho, em um hotel na cidade de Eagle, no Colorado. Na versão que deu à polícia, a garota, que não pode ter o nome divulgado, assumiu que trocava carícias com o astro dos Lakers no quarto quando o jogador teria pedido para ver uma tatuagem em suas costas. Nesse momento, a teria agarrado, despido e violentado. Na primeira audiência, na semana passada, a defesa de Kobe Bryant tentou desqualificar a vítima. Quando os advogados dela apresentaram fotos de um exame de corpo de delito que mostrava lesões vaginais, a defesa do jogador contra-atacou dizendo que aquele tipo de lesão só poderia ter sido causado mantendo relações sexuais com três homens por três dias seguidos. Kobe Bryant já assumiu que cometeu adultério, mas garante que a garota consentiu. Ele pode até ser condenado à prisão perpétua, mas especialistas em julgamentos acham que a defesa do jogador deve ter guardado uma estratégia nova para amanhã. O astro da NBA deve pagar mais de US$ 4 milhões para Pamela Mackey, uma das mais conhecidas advogadas dos EUA.