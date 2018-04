Defesa do Houston Rockets segura o campeão da NBA

A ironia foi a nota dominante na nova vitória do Houston Rockets sob o comando do treinador Rick Adelman, que chegou para dar espetáculo com seu sistema de jogo de ataque mas até agora melhorou a defesa do time, que assim derrotou por 89 a 81 o atual campeão da NBA, o San Antonio Spurs. O Rockets ganhou 58 rebotes, contra 28 do Spurs, e a diferença foi a chave para a vitória. O pivô chinês Yao Ming conseguiu seu quarto "double-double" na temporada, com 28 pontos e 13 rebotes, além de três tocos. O polêmico ala Bonzi Wells saiu do banco para somar 14 pontos e 15 rebotes para o Rockets (4-1). No Spurs (3-1), o argentino Manu Ginóbili voltou a ser o líder, com 23 pontos, cinco roubadas de bola e três assistências.