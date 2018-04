Defesa funciona, Spurs vence e encerra sequência invicta do Rockets na NBA

O San Antonio Spurs foi o responsável por encerrar a longa sequência invicta do Houston Rockets na NBA. No duelo texano deste domingo, o time de Gregg Popovich teve uma grande atuação defensiva para levar a melhor sobre o adversário por 100 a 83, impondo ao Rockets sua primeira derrota após 11 partidas.

+ Leia mais notícias sobre basquete

+ Tudo sobre a NBA

+ Warriors descarta dano estrutural, mas confirma lesão espinhal do armador McCaw

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da queda, o time de Houston tem a melhor campanha da NBA, com 62 vitórias em 77 partidas e a liderança do Oeste já confirmada. Já o Spurs chegou ao 45.º triunfo, em quarto na mesma conferência, e ficou mais próximo de garantir vaga nos playoffs.

Diante de um rival conhecido por seu estilo ofensivo, veloz e repleto de boas opções para os arremessos de três pontos, o Spurs conseguiu impor sua defesa. O Rockets acertou somente 33,8% dos arremessos de quadra tentados e teve sua pior pontuação em uma partida desde 2015.

É bem verdade que o Rockets não contou com Chris Paul nem Nenê. James Harden, então, tentou chamar apenas para si a responsabilidade de pontuar e terminou com 25 pontos, além de oito assistências, como cestinha da equipe. Eric Gordon ainda marcou 18 pontos, enquanto Clint Capela terminou com 11 pontos e 10 rebotes.

Pelo Spurs, o destaque mais uma vez ficou por conta do ala/pivô LaMarcus Aldridge, autor de 23 pontos e 14 rebotes. Rudy Gay saiu do banco para auxiliar com 21 pontos. Patty Mills, com 14, Dejounte Murray, com 13, e Danny Green, com 12, ainda contribuíram para o triunfo.

No Leste, Philadelphia 76ers e Indiana Pacers mantiveram a perseguição ao Cleveland Cavaliers, na briga pela terceira colocação da conferência. O 76ers passou pelo Charlotte Hornets por 119 a 102, mesmo atuando fora de casa, enquanto o Pacers fez 111 a 104, também longe de seus domínios. Ambos foram a 46 triunfos, mesmo número do Cavaliers, que leva vantagem no desempate.

Na Califórnia, Victor Oladipo comandou a vitória do Pacers, com 30 pontos e 14 assistências, auxiliado também pelos 24 pontos e oito rebotes de Myles Turner. Já em Charlotte, Marco Belinelli, com 22 pontos, e Ben Simmons, com 20 pontos, 15 assistências e oito rebotes, foram os melhores do 76ers.

Na outra partida já encerrada deste domingo na NBA, o Chicago Bulls ignorou os desfalques e surpreendeu o Washington Wizards, ao vencer por 113 a 94, em casa. O novato Lauri Markkanen comandou o triunfo com 23 pontos. O brasileiro Cristiano Felício saiu do banco e atuou por 21 minutos, terminando com quatro pontos e oito rebotes.