Definidas as semifinais do basquete Foram definidas as semifinais do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Unit/Uberlândia x Corinthians/UMC e Flamengo/Petrobras x Universo/Ajax serão os confrontos. No sábado à noite, o Universo/Ajax garantiu a última vaga ao bater o Uniara/Araraquara por 93 a 91, encerrando a série melhor-de-cinco em 3 a 1. As datas das semifinais, também em confrontos melhor-de-cinco, ainda não foram definidas pela Confederação Brasileira de Basquete.