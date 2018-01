Definidas semifinais do Europeu de basquete Itália, Espanha, França e Lituânia são os semifinalistas do Campeonato Europeu de Basquete Masculino, em Estocolmo, na Suécia. Os quatro disputam no sábado a classificação para a final e, além disso, as três vagas em jogo para a Olimpíada de Atenas. A classificação de França e Lituânia já tinha sido garantida na quarta-feira. Os franceses ganharam da Rússia por 76 a 69 e os lituanos fizeram 98 a 82 na Sérvia e Montenegro. Agora, os dois se enfrentam em uma das semifinais. A outra semifinal foi definida nesta quinta-feira. A Espanha derrotou Israel por 78 a 64 e a Itália passou pela Grécia com 62 a 59.