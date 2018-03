Definidos duelos do Nacional de basquete Foram definidos neste domingo os confrontos das quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, com a classificação do Vasco. A próxima fase começa quinta-feira. Eis os jogos: Unit/Uberlândia (1º colocado) x Vasco (8º), Universo/Minas (2º) x Flamengo/Petrobras (7º), COC/Ribeirão Preto (3º) x Uniara/Araraquara (6º) e Universo/Ajax (4º) x Londrina/Aguativa (5º).