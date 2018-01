Definidos os classificados do Mundial de Basquete Com a rodada desta quinta-feira foram definidas as 12 seleções classificadas para a segunda fase do Mundial Feminino de Basquete, disputado em São Paulo. Argentina, Brasil, Espanha, Austrália, Lituânia, Canadá, Estados Unidos, Rússia, China, República Checa, França e Cuba continuam na disputa do título do campeonato. Agora, serão formados dois novos grupos. No E, ficam as seleções que estavam nas chaves A e B: Argentina, Brasil, Espanha, Austrália, Lituânia e Canadá. E no F, entram as da C e da D: Estados Unidos, Rússia, China, República Checa, França e Cuba. Além de levar os resultados conquistados na primeira fase do Mundial, as seleções vão enfrentar apenas as equipes com quem ainda não jogaram. Assim, depois de mais 3 partidas, as 4 melhores de cada grupo passam para as quartas-de-final do campeonato. O dia é de folga nesta sexta-feira, mas no sábado começa a segunda fase. Os jogos da primeira rodada são: Brasil x Lituânia, Argentina x Canadá, Austrália x Espanha, Rússia x França, República Checa x China e Estados Unidos x Cuba.