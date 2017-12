Definidos os confrontos do basquete O líder Unimed Americana confirmou o favoritismo e derrotou o BCN Osasco por 115 a 69, nesta terça-feira à noite, no encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. Iziane, da equipe de Osasco, marcou 22 pontos e foi a cestinha do jogo disputado em Americana. Na equipe da casa, Karina, Geisa, Silvinha e Helen marcaram 16 pontos cada. A equipe de Americana terminou a fase com 30 pontos e enfrentará o Carapicuíba, oitavo colocado nas quartas-de-final. O segundo lugar ficou com o Corinthians Santo André, que derrotou o Sundown Bike por 79 a 61 e enfrentará o BCN Osasco na próxima fase. Os outros confrontos das quartas-de-final serão Guaru Nova Geração x Sundown Bike São João e SERC Santa Maria x CEO Unimed Ourinhos. Na rodada desta terça-feira, o time de Guarulhos, que terminou na terceira colocação, foi derrotado pela equipe de Ourinhos por 83 a 71. O Santa Maria venceu o lanterna e eliminado Araçatuba por 72 a 55. No campeonato masculino, o Tilibra Copimax Bauru, jogando em casa, derrotou o Uniara Fundesport por 98 a 94 na partida que abriu a 14ª rodada do returno. Já o COC Ribeirão Preto foi a São Caetano e venceu os anfitriões por 95 a 73.