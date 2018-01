Definidos os confrontos do Mundial Foram definidos nesta sexta-feira os confrontos das quartas-de-final do Campeonato Mundial de Basquete Feminino, que acontecem segunda-feira, em Nanjing, na China. A seleção brasileira ficou em primeiro lugar do grupo E, depois de ganhar da Austrália por 75 a 74, e jogará contra a Coréia do Sul, que ficou com a quarta colocação da chave F ao derrotar a Lituânia por 76 a 70. Os Estados Unidos venceram a França por 101 a 68, também nesta sexta-feira, e continuam como os únicos invictos do Mundial. Com isso, as norte-americanas garantiram a primeira colocação do grupo E e irão enfrentar a Espanha nas quartas-de-final. Os outros dois confrontos de segunda-feira serão entre China e Rússia e Austrália e França. As australianas, com a derrota para o Brasil, ficaram em segundo lugar do grupo E, enquanto que as francesas terminaram em terceiro do F. Ainda nesta sexta-feira, as chinesas ganharam da Argentina por 102 a 55 e ficaram em terceiro lugar do grupo E. Suas adversárias nas quartas-de-final serão as russas, que venceram Cuba por 81 a 66 e terminaram na segunda colocação da chave F. Reabilitação - A vitória sobre a Austrália, nesta sexta-feira, salvou a seleção brasileira de um confronto mais difícil nas quartas-de-final. "O resultado expressa o espírito da equipe, que nunca desistiu da vitória, mesmo estando em desvantagem várias vezes. Superamos a derrota para a Espanha e mostramos contra a Austrália que o basquete feminino do Brasil continua um dos melhores do mundo", comemorou o técnico Antônio Carlos Barbosa. Apesar da campanha irregular da Coréia do Sul no Mundial - o time ganhou três dos seis jogos -, Antônio Carlos Barbosa não admite o favoritismo do Brasil. "É um rival que merece respeito. O último confronto foi na Olimpíada de Sydney, em 2000, na conquista da medalha de bronze." A armadora-ala Helen, que se machucou, poderá voltar ao grupo contra as sul-coreanas. Silvinha, a irmã de Helen e que jogou em seu lugar as duas últimas partidas, avaliou a vitória desta sexta-feira dizendo que o grupo "tirou uma lição da derrota do dia anterior contra a Espanha (a única em seis jogos). Daqui em diante tudo é difícil, mas temos condições de vencer os próximos rivais, começando pela Coréia. Vamos entrar com a mesma determinação e o reforço da Helen".