Definidos os confrontos do Nacional O Unitri/Uberlândia venceu o Universo/BRB, 84 a 77, em Brasília (DF), neste domingo e o resultado definiu os confrontos das quartas-de-final do Nacional masculino de basquete: Telemar (1º) x Universo/Ajax ou São José dos Pinhais (8º), COC/Ribeirão Preto (2º) x Pitágoras/Minas Tênis (7º), Unitri/Uberlândia (3º) x Paulistano/Dix Amico (6º) e Universo/BRB (4º) x Uniara/Araraquara (5º). O último jogo da 1.ª fase é nesta segunda-feira: Universo/Ajax x Unitri/Uberlândia, em Goiânia (GO). O Ajax precisa vencer para garantir vaga nos playoffs.