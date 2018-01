Definidos os confrontos do Paulista Com a vitória de Franca sobre o Pinheiros neste sábado, por 79 a 71, foram definidos os confrontos das quartas-de-final do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. As séries melhor-de-cinco partidas começam a ser disputadas na segunda-feira, mas amanhã ainda tem jogo, entre Paulistano e Casa Branca, encerrando a primeira fase. A vitória deste sábado garantiu ao time de Franca a quarta colocação - assim, irá enfrenta Bauru, que foi o quinto. Ainda invicto, o COC/Ribeirão Preto ficou em primeiro lugar e jogará contra o Pinheiros. Os outros confrontos serão Mogi (2ª posição) x Casa Branca (7ª) e Uniara x Limeira (6ª).