Definidos os semifinalistas na NBA A equipe do Bostons Celtics não precisou suar muito, na noite desta sexta-feira, para derrotar o Philadelphia 76ers por 120 a 87, em Boston, e se classificar para as semifinais da Conferência Leste da NBA. Com a tranqüila vitória, os Celtics fecharam em 3 a 2 a série melhor-de-cinco. No outro jogo da noite, o San Antonio Spurs venceu o Seattle SuperSonics por 101 a 78, jogando em casa, e também garantiu sua vaga nas semifinais dos playoffs da Conferência Oeste. Com a classificação de Celtics e Spurs, já estão definidos os quatros semifinalistas da Conferência Leste e os quatro da Conferência Oeste da NBA. Neste fase, os confrontos serão disputados em séries de melhor-de-sete. Confira as chaves: Semifinais do Oeste: Sacramento Kings x Dallas Mavericks Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs Semifinais do Leste: New Jersey Nets x Charlotte Hornets Detroit Pistons x Boston Celtics