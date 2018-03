DeMarcus Cousins deixará o Kings para jogar com Anthony Davis no Pelicans

Ainda com chances de chegar aos playoffs, o New Orleans Pelicans conseguiu um reforço de peso. A franquia já tem tudo certo para contar com DeMarcus Cousins, um dos melhores pivôs da NBA, que chega para jogar ao lado de outro gigante da liga: Anthony Davis, eleito o MPV do All-Star Game na noite de domingo.

O negócio é dado como certo por diversas fontes, mas só pode ser oficializado pelos clubes nesta segunda-feira. No domingo, ele esteve em Nova Orleans, cidade próxima à sua terra natal, para a disputa do All-Star Game. Lá, foi informado da troca.

Para contar com Cousins, o Pelicans receberá também Omri Casspi e mandará para Sacramento Buddy Hield, Tyreke Evans e Langston Galloway, além de duas escolhas no próximo draft.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É um fim de semana inacreditável. Ser MVP do All-Star Game e agora receber Boogie (apelido de Cousins). Não fica melhor que isso", disse Davis à emissora de TV americana ESPN, após o Jogos da Estrelas.

A dupla de pivôs promete ser a melhor da NBA na atualidade. DeMarcus Cousins é o quarto principal cestinha da temporada, enquanto Davis é o quinto, ambos com média na casa de 27 pontos por partida. Em rebotes, Davis é o sexto, enquanto Cousins é o 11.º.

Com campanha de 23 vitórias e 34 derrotas, o Pelicans é o 11.º do Oeste. Seu aproveitamento é de 40,4%. O oitavo colocado é o Denver Nuggets, com 25 vitórias e 31 derrotas, aproveitamento de 44,6%. O Sacramento é o nono e deve passar a trabalhar agora para montar um time forte a partir do próximo draft.