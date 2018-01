Demétrius inicia treinos na seleção Demétrius, de 29 anos, o jogador mais experiente da seleção brasileira masculina de basquete, iniciou nesta sexta-feira, com ?ânimo novo?, como diz, os treinos sob o comando do técnico Aluísio Ferreira, o Lula, no CT do COC, em Ribeirão Preto. Depois de alguns dias livre para resolver seus problemas particulares, o ala-armador só pensa no desafio que o grupo terá pela frente: conquistar uma das três vagas olímpicas para Atenas, em 2004. "Esse é o nosso objetivo máximo e não vamos relaxar em momento algum, nem se conquistarmos os títulos sul-americano e dos Jogos Pan-americanos, pois eles nada valeriam se não conseguirmos a vaga olímpica", avisa Demétrius, já incorporando o espírito positivo transmitido por Lula. Para Demétrius, a conquista da vaga para Atenas será importante para todo o basquete brasileiro. "Mesmo os que forem cortados estarão dando o apoio que precisamos, pois estaremos lutando por algo incomum e a vaga é boa para todos", destaca o jogador do Universo/Minas, que ficou 17 dias parado desde a eliminação de seu time no Campeonato Brasileiro. Porém, ele fez exercícios individualizados e não se considera muito abaixo dos jogadores que trabalham com Lula desde a última terça-feira. Demétrius já treinou na manhã desta sexta-feira, sem perder tempo. "Me exercitei bem e nem fiquei cansado", diz ele. Com participações em dois mundiais e uma Olimpíada (de Atlanta, em 1996), sem contar sul-americanos e dois Jogos Pan-americanos (medalha de ouro em Winnipeg, no Canadá, em 1999), Demétrius sabe que não terá moleza com a forte concorrência. "A competitividade é saudável, todos querem buscar o seu espaço, e consigo conciliar a minha experiência com a vontade e a empolgação de estar na seleção mais uma vez", garante ele, que terá que se adaptar ao estilo imposto por Lula. "Ele (Lula) tem a sua filosofia, mas tirou as coisas boas do Hélio Rubens Garcia, e, pelo que senti num só treino tático, terei que mudar o meu estilo de jogo nos contra-ataques", comenta Demétrius. "Ao invés de bater bola e infiltrar na defesa adversária, o Lula quer os jogadores usando mais o passe para chegar à cesta", explica ele. "Minha adaptação a esse esquema será tranqüila." Armador - Demétrius prefere organizar jogadas, atuar como armador, mas não se queixa se tiver que atuar como lateral. "Podemos improvisar o ataque até com dois armadores", lembra ele, destacando o ambiente do grupo. "Todos estão motivados para o desafio, pensando em dedicar-se e lutar para superar as dificuldades de momento, pois sabemos que temos um potencial a ser desenvolvido", assegura ele, considerando apenas o Dream Team americano, se tiver com as suas principais estrelas profissionais da NBA, com uma vaga garantida para Atenas. Demétrius respeita Argentina (atual vice-campeã mundial), Canadá, Porto Rico e quem vier pela frente no Pré-Olímpico de San Juan, em Porto Rico, no final de agosto, mas não esquece de citar que o Brasil também tem jogadores com experiência no exterior, como Nenê Hilário (Denver Nuggets), Leandrinho (fazendo o draft da NBA) e Anderson Varejão (Barcelona), além de Tiago Spliter, Guilherme e Marcelinho, que também atuam na Europa. "A Argentina também nos respeita", afirma ele, lembrando que os rivais sul-americanos tiveram dificuldades para vencer o Brasil no Pré-Mundial e em amistosos. "E temos jogadores de bom nível atuando aqui, como o Valtinho, por exemplo", emenda ele. "O Lula está criando um espírito de luta aqui."