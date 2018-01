Demétrius reforça seleção de basquete Após alguns dias para resolver os seus problemas particulares, o ala-armador Demétrius, do Universo/Minas, integra-se nesta sexta-feira à seleção brasileira masculina de basquete, comandada por Aluísio Ferreira, o Lula, e que treina no CT do COC, em Ribeirão Preto. Demétrius já chega com uma intensa agenda de treinamentos. Os atletas têm folga apenas no domingo e seguem com as atividades até o dia 28. "Ele (Demétrius) terá que se adequar ao grupo", diz o treinador. Lula já está orientando aos 14 jogadores que tem à disposição a maneira como a seleção atuará sob o seu comando. "Quero uma defesa forte, com movimentação na quadra toda, e um contra-ataque com, no mínimo, quatro jogadores participando", comenta o técnico. "No ataque teremos um sistema armado de jogo", emenda. Na prática, Lula fará uma adaptação do que já realiza no COC. Nas finais do Campeonato Brasileiro, contra o Uberlândia, ele enfatizou a marcação como uma das prioridades nos dois últimos jogos, para que seu time sofresse, no máximo, 75 pontos: deu certo, na média, pois sofreu 76 pontos num jogo e 74 no outro, fechando a série e garantindo o título inédito para Ribeirão Preto. Para que os jogadores assimilem o seu sistema de jogo, Lula faz trabalhos individualizados, taticamente, com cada um, diariamente. "Todo dia eles têm que pôr um tijolinho na construção", brinca, referindo-se ao método de treinos. Assim, mesmo quem for cortado, e numa eventualidade precisar ser chamado às pressas (em caso de contusão, por exemplo), não terá que iniciar um trabalho de adaptação, pois conhecerá as principais instruções do técnico. Os sete finalistas do Brasileiro (cinco do COC e dois do Uberlândia), que estão de folga nesta semana, começam a treinar na tarde de terça-feira.