Denúncia de estelionato agita basquete O Iate clube de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, entrou hoje com uma queixa de estelionato na 128ª Delegacia Policial da cidade acusando Kátia Meschese e seu marido, Sandoval Castro, responsáveis pelo times de basquete feminino e masculino do município. De acordo com a denúncia, o casal de empresários teria passado cheque falso para quitar dívidas de hospedagem, além de não pagar restaurantes, salários dos atletas e da comissão técnica, o que culminou com os desmanches das equipes. Diante de um caso de polícia, o Rio das Ostras se retirou do Campeonato Carioca masculino e do Nacional Feminino, em que era o único representante do Estado do Rio. O time, que tinha como estrela a pivô Marta Sobral, com passagens na seleção feminina, jogou oito vezes no Nacional e conquistou apenas uma vitória. No masculino, a desistência ocorreu no fim de semana passado. Surgiu até a possibilidade dos jogadores se transferirem para o Flamengo, que dispensou o elenco no meio da temporada e tem o direito de participar do Nacional e do Sul-Americano, pois foi vice-campeão brasileiro da última edição. Mas a idéia não se concretizou. O delegado titular 128ª DP, Sérgio Lorenzi, disse que o uso de cheques falsos por parte do casal para o pagamento de hospedagem das delegações já foi comprovada. Kátia e Sandoval foram detidos na sexta-feira passada e, em seguida, liberados. Em depoimento, Kátia frisou ter assinado o cheque do marido, de uma agência que não existia. "Ela alegou que o dono da pousada sabia que o cheque não valia de nada. Acho estranho alguém aceitar uma garantia que inexiste", declarou o delegado, que vai intimar o dono da pousada a prestar novo depoimento para esclarecer o caso. A queixa do Iate Clube, para o delegado, é um caso à parte. Como a recebeu hoje, ele disse que ainda não teve tempo para analisá-la. Mas acha o caso "complicado". "O casal filiou o Iate Clube na Fberj (Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro), com autorização da agremiação. O Iate quer o destrato de contrato porque alega que Kátia apareceu com documentos falsos. É problema do casal de empresários com o clube", afirmou Lorenzi.