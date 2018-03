Denver busca empate com o Minnesota O Denver Nuggets, de Nenê, tem nesta terça-feira a chance de empatar a série dos playoffs diante do Minnesota Timberwolves. O time do brasileiro joga em casa, às 23h30 (com ESPN Internacional), e se ganhar empata em 2 a 2 a série melhor-de- sete. No último jogo, o Denver ganhou por 107 a 86, e o novato Carmelo Anthony teve um pequeno desentendimento com Kevin Garnett, estrela dos Wolves e favorito ao título de melhor jogador da temporada.