Denver busca recuperação na NBA O Denver Nuggets, de Nenê Hilário, tenta se recuperar neste sábado em casa, às 22h30 (RedeTV!), contra o Minnesota Timberwolves, na terceira partida dos playoffs do Oeste da NBA, em melhor-de-sete. Minnesota tem duas vitórias. Na quinta-feira, o San Antonio Spurs venceu o Memphis Grizzlies por 95 a 93. O ala Tim Duncan, foi o cestinha da partida, com 22 pontos, mais 13 rebotes e três assistências. O próximo confronto entre as equipes será domingo. Se os Spurs vencerem, já se classificam para a próxima fase da competição. Na Conferência Leste, o New Jersey Nets venceu o New York Knicks por 81 a 78, e fez 3 a 0 na série. O quarto jogo será, em Nova York, domingo.