Denver, de Nenê, e Cleveland, de Varejão, vencem

A rodada que antecedeu a folga de Natal da NBA marcou uma noite feliz para dois times defendidos por jogadores brasileiros. O Cleveland Cavaliers, do ala-pivô Anderson Varejão, e o Denver Nuggets, do pivô Nenê Hilário, saíram de quadra vitoriosos. Já Leandrinho, lesionado, ficou fora da partida em que o Phoenix Suns foi derrotado.

Veja também:

Pistons amarga derrota com pior placar de sua história

Em um dos confrontos da noite de quarta-feira, o Cleveland Cavaliers precisou disputar uma prorrogação para superar o Sacramento Kings por 117 a 104, fora de casa. LeBron James, com um triple-double (mais de dois dígitos em três fundamentos), foi o destaque do confronto, com 34 pontos, 16 rebotes e dez assistências.

Anderson Varejão ajudou no triunfo do Cleveland com nove rebotes e seis pontos em 40 minutos de quadra, enquanto o armador Mo Williams também se destacou com 27 pontos.

OS RESULTADOS DA RODADA Quarta-feira, 23 de dezembro Houston Rockets 87 x 102 Orlando Magic Toronto Raptors 94 x 64 Detroit Pistons Utah Jazz 70 x 80 Miami Heat Minnesota Timberwolves 103 x 99 New Jersey Nets Washington Wizards 109 x 97 Milwaukee Bucks Golden State Warriors 102 x 108 New Orleans Hornets Portland Trail Blazers 98 x 94 San Antonio Spurs Atlanta Hawks 104 x 124 Denver Nuggets Oklahoma City Thunder 117 x 113 Phoenix Suns Cleveland Cavaliers 117 x 104 Sacramento Kings AS PRÓXIMAS PARTIDAS Sexta-feira, 25 de dezembro Miami Heat x New York Knicks Boston Celtics x Orlando Magic Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers x Phoenix Suns Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Com o resultado, o Cavs agora ostenta a terceira melhor campanha da Conferência Leste, enquanto o Kings vai mal no Oeste, 13 vitórias e 15 derrotas acumuladas.

Já o Denver Nuggets, que atuou desfalcado de Chauncey Billups, contou com uma incrível atuação do reserva J.R.Smith para vencer o Atlanta Hawks, em casa, por 124 a 104. Smith marcou 41 pontos e foi o cestinha do confronto. Já Nenê, também com boa atuação, marcou 15 tentos e ainda pegou oito rebotes.

O triunfo fez o Denver empatar com o Dallas Mavericks como time dono da segunda melhor campanha na Conferência Oeste, com 20 vitórias e nove derrotas. Já o Atlanta Hawks continua em terceiro no Leste, com 20 vitórias e oito derrotas.

Mas, se Denver e Cleveland venceram, o Phoenix Suns amargou a sua segunda derrota em casa nesta temporada. Sem o armador brasileiro Leandrinho, lesionado, o time perdeu para o Oklahoma City Thunder por 117 a 113, em seu segundo revés seguido na competição.

Com o resultado, o Suns está em quarto lugar na Conferência Oeste, com 18 vitórias e 11 derrotas, enquanto o Thunder soma 14 triunfos e foi superado outras 14 vezes, ocupando assim a nona posição.