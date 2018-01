Denver de Nenê é derrotado pelo Lakers O Denver Nuggets, time do pivô Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado pelo L.A. Lakers, por 97 a 71, em partida da noite desta quarta-feira. Nenê atuou por 24 minutos na derrota do Nuggets e marcou nove pontos, com seis rebotes e duas assistências. Veja os resultados das demais partidas da noite: Houston Rockets 95 x 80 Boston Celtics Indiana Pacers 85 x 78 Atlanta Hawks New York Knicks 120 x 110 Orlando Magic New Jersey Nets 115 x 103 Washington Wizards Detroit Pistons 95 x 91 Toronto Raptors Minessota Timberwolves 100 x 93 San Antonio Spurs Dallas Mavericks 125 x 122 Philadelphia Sixiers (em duplo tempo extra)