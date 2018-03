Denver de Nenê perde para o Boston Celtics O Denver Nuggets, time do armador brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado pelo Boston Celtics, na noite desta quarta-feira, na casa do adversário. Placar final: 104 a 100. Nenê marcou 12 pontos na derrota do Nuggets, com três assistências e dez rebotes. O cestinha do jogo foi Paul Pierce, do Cetics, que marcou 28 (sete assistências e onze rebotes). Veja os resultados das demais partidas da noite: Washington Wizards 114 x 108 Sacramento Kings Indiana Pacers 80 x 71 Portland Trail Blazers Toronto Raptors 85 x 81 Utah Jazz New Orleans Hornets 104 x 80 Philadelphia Sixers Atlanta Hawks 111 x 110 Dallas Mavericks L.A. Lakers 106 x 103 L.A. Clippers Golden State Warriors 110 x 85 Orlando Magic