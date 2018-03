Denver de Nenê tem jogo decisivo na NBA O Denver Nuggets entra em quadra hoje em um jogo decisivo na luta pela oitava e última vaga da Conferência Oeste nos playoffs da NBA. O time do pivô brasileiro Nenê Hilário joga fora de casa contra o Phoenix, do armador Leandrinho, e precisa vencer para continuar sonhando em chegar à fase final pela primeira vez desde 1995. Três times brigam pela oitava vaga do Oeste: Denver Nuggets, Utah Jazz e Portland Trail Blazers, que estão empatados em número de derrotas com 37 cada. A diferença está no número de vitórias: Utah (41), Denver (40) e Portland (39). Cada equipe faz 82 partidas na primeira fase, que termina na próxima quarta-feira, dia 14. O Utah seguiu com boas chances graças à vitória sobre o Memphis Grizzlies, por 92 a 81, na segunda-feira. O Portland Trail Blazers é o azarão. Além de ter o menor número de vitórias, enfrentará adversários mais difíceis nas rodadas finais. Ontem, jogaria contra os Los Angeles Lakers, quase imbatível nas últimas semanas e contra quem tem um jogo programado na última rodada. Além disso, o Portland vai enfrentar duas vezes o San Antonio, atual campeão da NBA. A briga deve ficar mesmo entre Denver e Utah - veja a tabela abaixo - e o time de Nenê leva uma importante vantagem. Se as duas equipes terminarem empatadas em número de vitórias, o Denver vai aos playoffs, pois tem vantagem de 3 a 1 no confronto direto com o Utah. O Denver tenta jogar a responsabilidade para o Utah. Para Carmelo Anthony, calouro que é o melhor jogador do time na temporada, a missão do Denver antes do início do campeonato era o de fazer uma campanha melhor que a de 2002/2003, quando o Denver conquistou apenas 17 vitórias em 82 partidas. "Nossa meta era dobrar o número de vitórias em relação ao ano passado. Conseguimos isso e superamos", disse o jogador, que alcançou sua melhor marca na carreira na última terça-feira, ao marcar 41 pontos contra o Seattle.