Denver, de Nenê, vence o Atlanta Hawks fora de casa O Denver Nuggets, do brasileiro Nenê, derrotou o Atlanta Hawks por 100 a 87, fora de casa, na rodada desta quarta-feira da NBA, graças à boa atuação do astro Carmelo Anthony, cestinha da partida, com 26 pontos. O reserva Earl Boykins marcou 19 pontos e ajudou a equipe a manter a vice-liderança da Divisão Noroeste, com 12 vitórias e 7 derrotas - atrás apenas do Utah Jazz, melhor time de toda a liga, com 16 vitórias e 5 derrotas. Nenê esteve em quadra por apenas 14 minutos, mas teve boa atuação quando foi acionado: marcou 7 pontos, com 100% de aproveitamento nos arremessos - dois chutes e quadra e três lances livres -, além de pegar dois rebotes e dar uma assistência. Outro time a vencer fora de casa foi o Los Angeles Lakers, que bateu o Houston Rockets por 102 a 94, e mais uma vez teve Kobe Bryant como cestinha, com 23 pontos, auxiliado por Luke Walton, que fez 18 pontos. O pivô chinês Yao Ming foi o cestinha da partida, com 26 pontos, mas não conseguiu levar seu time à vitória. Em Oakland, o Golden State Warriors venceu o Sacramento Kings no ofensivo duelo da Califórnia por 126 a 113, liderado pelo ala Matt Barnes, que marcou 32 pontos - mesmo número do armador rival Kenyon Martin. Em Milwalkee, o Milwalkee Bucks venceu o Seattle Supersonics por 94 a 93, com 22 pontos do armador Michael Redd e a vitória garantida com um lance livre do australiano Bogut, a 1min14 do fim - os dois times perderam, juntos, cinco ataques até o fim do jogo. Atualizada às 8h45