Denver e Cleveland, de brasileiros, perdem na NBA

A rodada da NBA da noite de domingo não foi boa para os brasileiros. O Cleveland Cavaliers, de Anderson Varejão, foi derrotado pelo Dallas Mavericks por 102 a 95, fora de casa, enquanto o Denver Nuggets, de Nenê Hilário, caiu diante do Memphis Grizzlies por 102 a 96, também longe de sua torcida.

Apesar dos tropeços, as duas equipes seguem na briga pelas primeiras posições em suas conferências. No lado Leste, o Cleveland é o quarto colocado, com 20 vitórias e oito derrotas, atrás do Atlanta Hawks, do Orlando Magic e do líder Boston Celtics.

A oitava derrota na temporada estragou a festa de LeBron James, estrela do time, que completou 500 jogos pelo Cleveland no domingo. O jogador ficou abaixo de sua média, com 25 pontos, mas foi o cestinha da partida. Varejão ficou 33 minutos em quadra e anotou 13.

OS RESULTADOS DA RODADA Domingo, 20 de dezembro Toronto Raptors 98 x 92 New Orleans Hornets Memphis Grizzlies 102 x 96 Denver Nuggets Boston Celtics 122 x 104 Minnesota Timberwolves Detroit Pistons 81 x 93 Los Angeles Lakers Miami Heat 95 x 102 Portland Trail Blazers Dallas Mavericks 102 x 95 Cleveland Cavaliers New York Knicks 98 x 94 Charlotte Bobcats AS PRÓXIMAS PARTIDAS Segunda-feira, 21 de dezembro Indiana Pacers x Milwaukee Bucks Orlando Magic x Utah Jazz Chicago Bulls x Sacramento Kings San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers

Pelo lado do Dallas, o nome do jogo foi Tim Thomas, autor de 22 pontos. Os donos da casa, que apostaram na qualidade do seu conjunto, não contaram com seu principal jogador, o alemão Dirk Nowitzki. O Dallas é o segundo colocado da Conferência Oeste, atrás apenas do Los Angeles Lakers, com as mesmas 20 vitórias e oito derrotas do Cleveland.

Já o Denver Nuggets contou com grandes atuações de Carmelo Anthony e Nenê, mas não conseguiu superar o Memphis Grizzlies. Anthony registrou 41 pontos, enquanto o brasileiro contribuiu com 19. Do outro lado da quadra, brilhou o ala-pivô Zach Randolph com 32 pontos e 24 rebotes.

O Denver é o terceiro colocado no lado Oeste, com 19 triunfos e nove derrotas. O Memphis, por sua vez, faz campanha discreta, na antepenúltima colocação da tabela, com apenas 12 vitórias e 15 derrotas.

Enquanto os brasileiros caíam diante dos seus rivais, os líderes das duas Conferências confirmavam o favoritismo. O Los Angeles Lakers chegou à sua 22.ª vitória na temporada, ao superar o Detroit Pistons por 93 a 81, fora de casa. O Boston Celtics faturou seu 21.º triunfo diante do Minnesota Timberwolves, por 122 a 104.