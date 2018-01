Denver e Golden State surpreendem favoritos nos playoffs A rodada inicial dos playoffs da NBA apresentou suas primeiras surpresas neste domingo. Os favoritos Dallas Mavericks, melhor campanha da liga (67-15), e San Antonio Spurs perderam em casa para Golden State Warriors e Denver Nuggets, respectivamente, na primeira partida de suas séries melhor-de-sete na Conferência Oeste. Na vitória sobre o time texano, o Denver contou com a eficiência de seus dois melhores jogadores. O armador Allen Iverson, com 31 pontos, e o ala-armador Carmelo Anthony, com outros 30, foram os destaques da vitória por 95 a 89. O armador francês Tony Parker, com 19 pontos, foi quem brilhou para o San Antonio. O ala-pivô brasileiro Nenê conseguiu 13 pontos e 12 rebotes e teve atuação decisiva na partida ao acertar dois lances livres nos últimos segundos, que garantiram a vantagem de seis pontos no placar final. O segundo jogo da série, novamente em San Antonio, acontecerá na próxima quarta-feira. Mais surpreendentemente que a derrota do Spurs foi a queda do rival Dallas Mavericks para o Golden State Warriors, que fez a oitava melhor campanha no Oeste. Com uma atuação de gala em quadra, o armador Baron Davis marcou 33 pontos (19 apenas no terceiro período) para a equipe de Oakland, que voltou aos playoffs da NBA depois de 13 anos. Uma explicação para o fracasso do Dallas na primeira partida da fase final da liga está no aproveitamento de arremessos - apenas 35,3% de acerto. O alemão Dirk Nowitzki, melhor jogador da equipe na fase de classificação e candidato ao prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada, anotou apenas 14 pontos. Agora, o Mavericks tentará se recuperar no segundo jogo da série, que acontecerá na próxima quarta, novamente no Texas.