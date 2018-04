Denver Nuggets leva cesta no fim e é derrotado fora de casa

Um dia depois de bater o Cleveland Cavaliers, líder da Conferência Leste da NBA, o Denver Nuggets foi derrotado na noite de sábado pelo Sacramento Kings, um dos lanternas do lado Oeste, por 102 a 100, ao levar uma cesta faltando menos de um segundo para o fim do jogo.

O Denver contou com o brasileiro Nenê, que teve fraca atuação desta vez e contribuiu com apenas oito pontos. Assim como aconteceu na sexta-feira, o destaque dos visitantes foi Chauncey Billups, com 27 pontos, mesma pontuação de Tyreke Evans, do Sacramento.

Apesar do revés, o Denver segue na briga pelas primeiras posições da Conferência Oeste. A equipe de Nenê ocupa a terceira posição, com 23 vitórias e 14 derrotas. Já o Sacramento é o antepenúltimo colocado, com 15 triunfos e 21 derrotas.

Pelo lado Leste, o Orlando Magic fez a lição de casa e bateu o Atlanta Hawks pelo placar de 113 a 81, no jogo que valia a terceira colocação da tabela. A equipe anfitriã segue atrás do Cleveland e do Boston Celtics, com 25 vitórias e 12 derrotas. O Atlanta, na quarta colocação, tem 23 triunfos e 13 derrotas.

A partida foi marcada pelo equilíbrio entre os pontuadores. O cestinha do confronto foi Matt Barnes, que anotou 18 pontos para os donos da casa. Pelos visitantes, Al Horford marcou 14.

A rodada deste sábado contabilizou mais uma estatística simbólica da liga norte-americana de basquete. Ben Gordon marcou cesta para o Detroit Pistons, no confronto com o Philadelphia Sixers, e levou a NBA aos 10 milhões de pontos marcados em sua história. O Philadelphia venceu o jogo por 104 a 94, na casa do rival.

Confira os resultados da noite de sábado

Orlando Magic 113 x 81 Atlanta Hawks

Charlotte Bobcats 89 x 87 Memphis Grizzlies

Detroit Pistons 94 x 104 Philadelphia Sixers

Chicago Bulls 110 x 96 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 108 x 102 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 93 x 111 Utah Jazz

Houston Rockets 105 x 96 New York Knicks

Sacramento Kings 102 x 100 Denver Nuggets

Confira as partidas deste domingo

Washington Wizards x New Orleans Hornets

Toronto Raptors x Boston Celtics

Los Angeles Clippers x Miami Heat

San Antonio Spurs x New Jersey Nets

Portland Trail Blazers x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks