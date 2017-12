Denver Nuggets leva mais um brasileiro para a NBA Mais um brasileiro ganha chance de jogar na NBA, a milionária liga norte-americana de basquete. O ala Jefferson Sobral assinou contrato com o Denver Nuggets, mesma equipe de Nenê, para participar da pré-temporada de treinamentos. Mas ele ainda não está garantido no campeonato que começa no dia 31 de outubro - precisa ser aprovado no período de testes. Aos 26 anos, Jefferson é de uma família de sucesso no basquete do Brasil. Suas irmãs são Marta e Leila, que já defenderam a seleção brasileira. Ele estava jogando no Harlem Globetrotters, nos Estados Unidos, desde dezembro de 2005, quando teve chance de entrar na NBA e não conseguiu - fez um período de testes no Los Angeles Lakers parecido com o que fará agora. A pré-temporada do Denver Nuggets começou na terça-feira, na cidade norte-americana de Durango. Ao todo, são 19 jogadores treinando para a temporada da NBA, mas só 15 deles vão fazer parte do grupo que disputará o campeonato. Na equipe, além de Nenê, estão astros como Carmelo Anthony e Kenyon Martin. Se conseguir entrar na equipe, Jefferson será o sexto jogador brasileiro na NBA. Nenê (Denver Nuggets), Leandrinho (Phoenix Suns), Baby (Utah Jazz), Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers) e o recém-contratado Marquinhos (New Orleans Hornets) já estão garantidos.