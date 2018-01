Denver Nuggets vence a primeira da série contra o Clippers Numa partida de baixo nível técnico, o Denver Nuggets derrotou, na noite desta quinta-feira, o Los Angeles Clippers por 94 a 87, em Denver, no terceiro jogo entre as duas equipes pelos playoffs da Conferência Oeste da NBA. Foi a primeira vitória do time de Denver na série melhor-de-sete. O Clippers tem a vantagem de 2 a 1. Ambas as equipes jogaram pessimamente, fazendo 68 faltas, perdendo 40 posses de bola e errando 23 tiros livres. O quarto jogo da série será no domingo, novamente no Pepsi Center, em Denver. Outros dois jogos completaram a rodada desta quinta-feira: em Indianapolis, o Indiana Pacers derrotou o New Jersey Nets por 107 a 95 e abriu vantagem de 2 a 1 na série. Em Chicago, o Bulls ganhou do Miami Heat por 109 a 90 e diminuiu para 2 a 1 o confronto contra o time da Flórida.