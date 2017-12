Denver Nuggets vence Miami Heat, atual campeão da NBA Sem o brasileiro Nenê, que se recupera de uma lesão no joelho, a equipe do Denver Nuggets conseguiu a sua terceira vitória seguida na temporada, ao derrotar, na noite desta terça-feira, o Miami Heat, atual campeão da NBA, por 112 a 105. O destaque do Nuggets foi o ala Carmelo Anthony, que marcou 33 pontos. No entanto, o cestinha do jogo foi Dwyane Wade, que anotou 37 pontos para o Heat, além de dar 11 assistências e pegar oito rebotes. Por sinal, o Heat não pôde contar com Shaquille O´Neal, que está com uma lesão no joelho esquerdo Apesar da vitória, o Nuggets está em penúltimo lugar na Divisão Noroeste da Conferência Oeste, com aproveitamento de 50%, uma vez que o time havia perdido seus três primeiros jogos na competição. A liderança é do Utah, que nesta terça passou pelo Los Angeles Clippers, por 112 a 90. Por sinal, o Utah possui a melhor campanha da competição, com quase 88% de aproveitamento - foram sete vitórias e uma derrota. Aliás, esse é o melhor início de temporada da equipe nos últimos oito anos. Outros jogos desta terça: Milwaukee 103 x 101 Atlanta Oklahoma City 94 x 85 Charlotte Minnesota 101 x 89 Portland Dallas 111 x 99 Chicago San Antonio 92 x 84 Houston Golden state 110 x 99 Toronto Atualizada às 10h